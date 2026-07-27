Пять лет в статусе города: Косшы встретил первый юбилей масштабными проектами и газификацией

Косшы отметил свой первый юбилей — ровно пять лет назад Указом Президента Казахстана молодой населенный пункт официально получил статус города. Уже сегодня он входит в число самых быстрорастущих городов-рекордсменов с мощной экономикой и комфортной инфраструктурой, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление внутренней политики акимата Акмолинской области.

За прошедшие пять лет в экономику Косшы было привлечено свыше 200 млрд тенге инвестиций. Основная часть этих средств направлена на масштабное жилищное строительство, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, дорожной сети и возведение социальных объектов, сообщили в управлении внутренней политики акимата Акмолинской области.

Главным подарком для горожан к празднику стало полное завершение масштабной газификации, говорят в акимате. В день юбилея состоялся официальный запуск второго и третьего комплексов централизованного газоснабжения, благодаря чему все микрорайоны и 112 тыс. жителей получили доступ к экологически чистому топливу.

Фото: акимат Акмолинской области

— В рамках поручения Главы государства мы делаем один из самых важных шагов в развитии Косшы — полностью вводим в эксплуатацию систему централизованного газоснабжения. В рамках юбилейных мероприятий совместно с подрядной компанией принято решение о бесплатной выдаче жителям города Косшы приборов учета газа, — сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Насыщенная культурная программа пятилетнего юбилея подарила жителям и гостям города незабываемые эмоции и яркие впечатления. Концертная программа включала десятки разнообразных и красочных номеров с участием местных творческих коллективов. Кульминацией праздника стал грандиозный гала-концерт под открытым небом, собравший тысячи зрителей. На главной сцене выступили звезды казахстанской эстрады — популярный исполнитель Нурлан Онербаев, легендарная группа «МузАрт», талантливый композитор и певец Улыкпан Жолдасов, любимец публики Рахымжан Жакаййым и другие. Завершился первый юбилей города праздничным салютом.

Фото: акимат Акмолинской области

Стремительные качественные изменения происходят и в социальной сфере города. В Косшы полностью решили проблему трехсменного обучения, а также ввели в эксплуатацию уникальный общественный культурно-спортивный центр, ставший настоящим эпицентром общественной жизни.

Фото: акимат Акмолинской области

Активно развивается система здравоохранения, завершено строительство современной многопрофильной поликлиники Viamedis на тысячу посещений в сутки, а на подходе — открытие нового стационара. Решаются застарелые инфраструктурные вопросы: построены и отремонтированы десятки километров дорог, введены в эксплуатацию проблемные жилые объекты, а в планах на будущее — запуск второй очереди линии LRT и строительство новых учебных заведений.