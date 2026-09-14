Пять лет тюрьмы получил житель Астаны за стрельбу из газового пистолета

Жителя Астаны приговорили к пяти годам лишения свободы за хулиганство с применением газового пистолета, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как сообщили в надзорном органе, инцидент произошел ночью во время конфликта между другими лицами. Мужчина произвел два выстрела в воздух, после чего еще раз выстрелил в сторону одного из участников конфликта.

Потерпевший не пострадал, поскольку успел скрыться и избежать попадания.

В прокуратуре отметили, что государственный обвинитель в суде полностью доказал вину подсудимого.

Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к пяти годам лишения свободы.

В прокуратуре столицы напомнили, что за грубое нарушение общественного порядка с применением либо угрозой применения насилия, а также с использованием оружия или иных предметов предусмотрена уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что мужчину задержали за насилие над бывшей супругой в Таразе.