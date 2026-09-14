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    Пять лет тюрьмы получил житель Астаны за стрельбу из газового пистолета

    Жителя Астаны приговорили к пяти годам лишения свободы за хулиганство с применением газового пистолета, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру столицы.

    тюрьма, колючая проволока
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в надзорном органе, инцидент произошел ночью во время конфликта между другими лицами. Мужчина произвел два выстрела в воздух, после чего еще раз выстрелил в сторону одного из участников конфликта.

    Потерпевший не пострадал, поскольку успел скрыться и избежать попадания.

    В прокуратуре отметили, что государственный обвинитель в суде полностью доказал вину подсудимого.

    Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к пяти годам лишения свободы.

    В прокуратуре столицы напомнили, что за грубое нарушение общественного порядка с применением либо угрозой применения насилия, а также с использованием оружия или иных предметов предусмотрена уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось о том, что мужчину задержали за насилие над бывшей супругой в Таразе.

    Стрельба Суды Тюрьма Приговор Астана Прокуратура
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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