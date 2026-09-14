Пять лет тюрьмы получил житель Астаны за стрельбу из газового пистолета
Жителя Астаны приговорили к пяти годам лишения свободы за хулиганство с применением газового пистолета, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру столицы.
Как сообщили в надзорном органе, инцидент произошел ночью во время конфликта между другими лицами. Мужчина произвел два выстрела в воздух, после чего еще раз выстрелил в сторону одного из участников конфликта.
Потерпевший не пострадал, поскольку успел скрыться и избежать попадания.
В прокуратуре отметили, что государственный обвинитель в суде полностью доказал вину подсудимого.
Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к пяти годам лишения свободы.
В прокуратуре столицы напомнили, что за грубое нарушение общественного порядка с применением либо угрозой применения насилия, а также с использованием оружия или иных предметов предусмотрена уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что мужчину задержали за насилие над бывшей супругой в Таразе.