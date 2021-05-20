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Пять лет тюрьмы за повторное пьяное вождение грозит жителю Аягоза

20 Мая 2021 14:51
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Пять лет тюрьмы за повторное пьяное вождение грозит жителю Аягоза

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - Пять лет тюрьмы за повторное пьяное вождение грозит жителю города Аягоза Восточно-Казахстанской области, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники патрульной полиции ОП города Аягоза задержали 33-летнего водителя в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что мужчина ранее был осужден по ст.346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения» и пожизненно лишен права управления транспортными средствами.

По факту начато досудебное расследование по ст.346 ч.1 УК РК. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд судебных экспертиз.
За совершение уголовного правонарушения мужчине грозит лишение свободы до 5 лет и пожизненное лишение права управления транспортным средством.
«С начала года в территориальных подразделениях департамента полиции в рамках досудебного производства зарегистрированы 36 фактов управления транспортным средством лицами, лишенными права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения, по 28 фактам состоялись обвинительные приговора, – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

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#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт   #МВД РК  
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