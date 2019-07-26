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Пять лет тюрьмы: осуждена вернувшаяся из Сирии казахстанка

Автор:  
Самал Ендибаева
26 Июля 2019, 18:22
Пять лет тюрьмы: осуждена вернувшаяся из Сирии казахстанка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Суде №2 города Актобе был вынесен приговор по делу о пропаганде терроризма и разжиганию межнациональной розни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 30-летняя актюбинка Зарина Акмалаева в 2014 году покинула Казахстан, став приверженцем деструктивного религиозного движения. С собой она забрала дочь, а в Сирии родила ещё одного ребенка. Из Сирии женщина присылала по WhatsApp своей матери тексты, аудиозаписи, призывающие к джихаду.

В ходе операции «Жусан-3» Зарина Акмалаева была возвращена с детьми в Казахстан.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал ее виновной в пропаганде терроризма и разжигании межнациональной розни посредством телекоммуникационной связи.

«Признать виновной Зарину Акмалаеву по статье 174, 256 УК РК и назначить ей отбывание наказания в исправительном учреждении среднего режима», - зачитала приговор судья Алима Адилова.

Женщина была приговорена к пяти годам лишения свободы.

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Зарина Акмалаева признала свою вину и просила оставить двух дочерей на попечении ее матери. Однако с кем останутся, ее дочери 2-ух и 11-ти лет решит ювенальный суд 29 июля.

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