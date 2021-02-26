Пять лет может получить житель Степногорска за хранение дома ртути

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – До пяти лет лишения свободы грозит 27-летнему безработному из Степногорска, который хранил дома металлическую ртуть, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на УПН департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, в городе Степногорске полицейскими выявлен факт незаконного хранения 27-летним безработным металлической ртути. Согласно санкции статьи 301 УК РК «Незаконный оборот ядовитых веществ», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

«Кроме того, в нарушение административного законодательства в семи аптеках области допущен безрецептурный отпуск кодеиносодержащих лекарственных препаратов. В отношении фармацевтов аптек составлены административные протоколы по ч.1 ст. 426 КР КоАП «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий». А руководитель одного из ТОО, в нарушение статьи 464 КРКоАП, разрешил своим работникам перевозить прекурсоры, а это порядка 54 тонны серной кислоты, без сопровождения вооруженной охраны», - рассказал начальник УПН департамента полиции Акмолинской области подполковник полиция Мейрам Жапбасов.

Как добавили в ведомстве, выявлено также семь фактов незаконного хранения наркотических средств.

Напомним, с 22 по 26 февраля 2021 года на территории Акмолинской области проводится первый этап ОПМ «Дәрмек», направленный на выявление и пресечение утечки подконтрольных наркотических средств.