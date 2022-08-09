9 Августа 2022 17:22

Пять лет лишения свободы получил житель столицы за смертельное ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пять лет лишения свободы получил житель столицы за смертельное ДТП в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, смертельная авария, в которой погибли четыре человека, произошла 9 августа 2021 года на автодороге «Нур-Султан-Петропавловск». По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими было начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК.

Как следует из материалов уголовного дела, 44-летний водитель автомашины марки «Skoda Superb B6», двигаясь по республиканской трассе в направлении города Щучинска, на 179-м км автодороги, не выбрав скорость движения, которая бы обеспечила возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не соблюдая необходимую дистанцию до двигающейся впереди автомашины, допустил столкновение с автомашиной марки «ЗАЗ CHANCE», двигавшейся впереди в попутном направлении.

«В результате ДТП на месте происшествия скончались двое пассажиров автомашины «ЗАЗ CHANCE», впоследствии в лечебном учреждении скончались также водитель и еще один пассажир этой же автомашины. Еще одному пассажиру причинен вред здоровью средней степени тяжести. Кроме того, вред здоровью средней степени и легкой степени причинен двум пассажирам автомашины «Skoda Superb B6», - пояснили в ведомстве.

В рамках уголовного дела дознавателями проведены необходимые следственные действия, изучены заключения судебно-медицинских экспертиз, а также заключения комплексной судебной транспортно-трасологической экспертизы и экспертизы обстоятельств дорожно-транспортных происшествий.

Совокупность доказательств суд посчитал достаточным для признания подсудимого виновным в совершении уголовно-наказуемого деяния.

«В результате судом района Биржан Сал Акмолинской области 44-летний водитель автомашины, являющийся жителем города Нур-Султана, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 345 УК РК и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет», - резюмировали в полиции.