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Пять лет лишения свободы грозит за «заминирование» дома жителю СКО

8 Февраля 2022 21:11
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Пять лет лишения свободы грозит за «заминирование» дома жителю СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителю Петропавловска может на пять лет лишиться свободы за ложное сообщение о заложенной бомбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в январе все экстренные службы города вынуждены были выехать для обследования одного из многоквартирных домов по улице Пушкина. Взрывного устройства не обнаружили.

«Шутника», который зашел в аптеку, расположенную в многоэтажке, и сообщил о взрывном устройстве, задержали буквально по горячим следам. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Ведется следствие, задержанный находится под стражей.

«Похожий случай произошёл в декабре прошлого года. Тогда житель Петропавловска сообщил о якобы заложенной бомбе в одном из домов города. Он также находился в состоянии опьянения. Чаще всего факты ложного терроризма совершаются на фоне злоупотребления спиртным. Поэтому в ходе профилактики особое внимание уделяется людям, состоящим на различных учётах», — сказал начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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