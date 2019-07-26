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Пять лет лишения свободы грозит вернувшейся из Сирии актюбинке

Автор:  
Самал Ендибаева
26 Июля 2019, 15:17
Пять лет лишения свободы грозит вернувшейся из Сирии актюбинке

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Суде №2 города Актобе было рассмотрено дело по пропаганде терроризма в отношении 30-летней женщины, которая была возвращена на родину из Сирии в ходе операции Жусан-3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам дела, актюбинка Зарина Акмалаева покинула Казахстан в 2014 году, присоединившись к единоверцам в Сирии. С ноября 2015 года она отправляла через WhatsApp в Казахстан различные тексты и аудиозаписи, призывающие к джихаду.

В ходе операции Жусан-3 она была возвращена на родину. Здесь она была обвинена в пропаганде терроризма и разжигании межнациональной розни.

В ходе заседания между прокурором и обвиняемой было заключено процессуальное соглашение. Свою вину Зарина Акмалаева признала полностью и обязалась признать обвинение и возместить процессуальные издержки.

По словам прокурора, по статье 174 Уголовного кодекса РК (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) ей грозит два года лишения свободы, а по статье 256 УК РК (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) - пять лет. Путем поглощения менее строгого более строгим наказанием, ей грозит пять лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об опеке над ее двумя детьми.

Приговор будет оглашён сегодня во второй половине дня.

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