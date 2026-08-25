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    Пять лесных пожаров ликвидировали в Казахстане

    Сегодня, 25 августа, по республике зарегистрировано пять лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

    Пять лесных пожаров ликвидировали в Казахстане
    Фото: Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

    По регионам:

    • Западно -Казахстанской области 2 пожар;
    • ГЛПР Семей орманы 1 пожар;
    • ГПР Балкаш 1 пожар;
    • ГНПП Кокшетау 1 пожар.

    За пожарной безопасностью на лесных территориях осуществляется постоянный контроль с воздуха и наземными патрульными группами. При обнаружении признаков возгорания необходимые силы и техника оперативно направляются к месту происшествия. В настоящее время на местах пожаров сотрудники лесного хозяйства и специалисты РГКП «Казавиаорманохрана» проводят соответствующие работы.

    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

    Основная задача пожарных групп — максимально ограничить распространение огня, не допустить его перехода на прилегающие территории и полностью ликвидировать очаг возгорания. Специалисты проводят комплекс мероприятий по локализации пожара, обеспечению безопасности на опасных участках и предотвращению повторного возгорания. 

    — В связи с этим призываем жителей и граждан, выезжающих на отдых на природу, соблюдать требования пожарной безопасности. При разведении костров в лесных и степных зонах необходимо проявлять особую осторожность и не допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара. Не оставляйте огонь без присмотра и перед уходом с места отдыха обязательно убедитесь, что он полностью потушен, — сообщили в Минэкологии РК 

    Ранее сообщалось, что в Туркестане загорелась кровля частной школы.

    Регионы Казахстана Лесные пожары Спасатели
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор