Пять крупных нефтегазохимических проектов на $12 млрд  планируют реализовать в Казахстане

Пять флагманских проектов в нефтегазохимической отрасли Казахстана планируется реализовать до 2030 года. Общий объем инвестиций в них составит порядка $12 млрд, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Перспективы развития отрасли обсудили в Астане на пленарной сессии 13-го бизнес-саммита «Нефтегазохимия и нефтепереработка Центральной Азии и Каспия» — «Стратегические горизонты: энергетический суверенитет и развитие нефтехимии».

Как отметил директор Департамента нефтегазохимии Министерства энергетики Темирлан Уркумбаев, нефтегазохимическая промышленность является одним из перспективных направлений развития обрабатывающего сектора экономики.

Для реализации поставленных задач Министерство энергетики в октябре 2024 года утвердило Дорожную карту развития нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы. Документ включает шесть ключевых направлений и 34 мероприятия.

В рамках дорожной карты предусмотрена реализация пяти флагманских проектов. Ожидается, что они позволят создать до 20 тыс. постоянных и временных рабочих мест, увеличить внутреннее потребление сырья, объемы производства и экспортный потенциал отрасли.

Отдельное внимание уделяется созданию долгосрочных и предсказуемых условий для инвесторов. Для этого Министерство энергетики разработало законопроект «О нефтегазохимической промышленности», который сейчас находится на рассмотрении Курултая.

Документ предусматривает комплексное регулирование отрасли, включая обеспечение сырьевой базы, развитие внутреннего рынка, планирование поставок и мониторинг, регулирование цен на сырье и государственную поддержку инвестиционных проектов.

Одним из ключевых инструментов поддержки остается СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». На ее территории зарегистрировано 19 участников, реализующих крупные проекты по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена.

В Казахстане уже работает ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries» с проектной мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год. В 2025 году предприятие произвело 375 тыс. тонн продукции.

Продолжается строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Для обеспечения предприятия сырьем параллельно реализуется проект строительства газосепарационного комплекса. Его также планируют запустить в 2029 году.

Кроме того, в стране реализуются проекты по производству бутадиена мощностью до 339 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 880 тыс. тонн в год.

Таким образом, Казахстан формирует полноценную нефтегазохимическую производственную цепочку — от обеспечения предприятий сырьем и создания базовых мощностей до развития глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.