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    11:30, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пять ковидных госпиталей закрыли из-за улучшения эпидситуации в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области закрыли пять освободившихся ковидных госпиталей. Стационары вернулись в штатный режим работы для оказания многопрофильной медицинской помощи населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе отмечается снижение показателя заболеваемости почти в два раза. В среднем мы выявляем до 350 случаев ежесуточно. В связи с этим у нас уменьшилась загрузка коечного фонда. Всего развернуто 4 264 койки, до этого мы свернули 1 433 из них – закрыли пять ковидных госпиталей. Они возвращены для оказания многопрофильной помощи населению Карагандинской области. Загрузка коек КВИ составляет 29 процентов», – сообщил руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

    В реанимационных отделениях госпиталей находится 80 пациентов. Многие из них поступили в инфекционные стационары после длительного самолечения с большим процентом поражения легких. К аппаратам ИВЛ подключены 27 человек.

    Несмотря на спад показателя заболеваемости, расслабляться еще рано. Регион по-прежнему остается в «красной» зоне.

    «Мы призываем жителей области не заниматься самолечением, соблюдать все ограничительные меры и беречь себя и своих близких», – обратился к карагандинцам Гамаль Токсамбаев.

    За прошедшие сутки, 14 сентября, в области зарегистрировано 340 новых случаев КВИ, выздоровели 354 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Карагандинская область
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