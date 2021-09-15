Пять ковидных госпиталей закрыли из-за улучшения эпидситуации в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области закрыли пять освободившихся ковидных госпиталей. Стационары вернулись в штатный режим работы для оказания многопрофильной медицинской помощи населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе отмечается снижение показателя заболеваемости почти в два раза. В среднем мы выявляем до 350 случаев ежесуточно. В связи с этим у нас уменьшилась загрузка коечного фонда. Всего развернуто 4 264 койки, до этого мы свернули 1 433 из них – закрыли пять ковидных госпиталей. Они возвращены для оказания многопрофильной помощи населению Карагандинской области. Загрузка коек КВИ составляет 29 процентов», – сообщил руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

В реанимационных отделениях госпиталей находится 80 пациентов. Многие из них поступили в инфекционные стационары после длительного самолечения с большим процентом поражения легких. К аппаратам ИВЛ подключены 27 человек.

Несмотря на спад показателя заболеваемости, расслабляться еще рано. Регион по-прежнему остается в «красной» зоне.

«Мы призываем жителей области не заниматься самолечением, соблюдать все ограничительные меры и беречь себя и своих близких», – обратился к карагандинцам Гамаль Токсамбаев.

За прошедшие сутки, 14 сентября, в области зарегистрировано 340 новых случаев КВИ, выздоровели 354 человека.