19 Июля 2022 22:44

Пять казахстанских теннисистов вышли во второй круг Кубка Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана продолжаются мужской и женский турниры серии ATP Challenger и ITF World Tennis Tour. Сегодня 19 июля завершились матчи первого круга основного раунда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Дмитрий Попко одолел новозеландца Рубина Стэтэма 6:3, 6:4. В следующем круге Попко сразится с турком Янки Эрелем.

Михаил Кукушкин разгромил Лукаса Катарину из Монако – 6:1, 6:1 и во втором раунде сыграет против бразильца Габриэля Декампса.

Бейбит Жукаев был сильнее японца Шинтаро Имаи – 7:6 (7:3), 6:1. Во втором раунде Бейбита ждет встреча с Даниэлем Цукерманом из Израиля.

Денис Евсеев в трех сетах сломил сопротивление россиянина Алибека Качмазова – 6:3, 3:6, 6:4. За выход в ¼ финала Денису предстоит сыграть Евгением Карловским из России.

Завершили свои выступления в одиночке Тимофей Скатов, Достанбек Ташбулатов и Григорий Ломакин.

В женской сетке Гозаль Айнитдинова в первом круге оказалась сильнее своей подруги по команде Асылжан Арыстанбековой – 6:3, 6:4. Дальше казахстанку ждет игра против Анастасии Золотаревой (Россия).

Как сообщалось ранее, «Кубок Президента» по теннису стартовал в Нур-Султане.





Фото: ktf.kz