15:15, 07 Апрель 2022 | GMT +6
Пять казахстанских боксеров выступят в полуфинале турнира в Пхукете
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание боев казахстанских боксеров в рамках полуфинала международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Поединки за выход в финал пройдут в пятницу, 8 апреля. Причем в двух случаях путевки в эту стадию турнира оспорят пары из Казахстана.
Дневная сессия (начало в 12:00 по Нур-Султану)
До 57 килограммов: Серик Темиржанов - Руджакран Джунтронг (Таиланд)
До 75: Аятулла Такижанов - Сумит (Индия)
До 91: Сагындык Тогамбай - Айбек Оралбай
Вечерняя сессия (15:00)
До 63: Санатали Тольтаев - Султан Мусинов
До 69: Асланбек Шымбергенов - Атичай Фомсап (Таиланд)