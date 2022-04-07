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    15:15, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Пять казахстанских боксеров выступят в полуфинале турнира в Пхукете

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание боев казахстанских боксеров в рамках полуфинала международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Поединки за выход в финал пройдут в пятницу, 8 апреля. Причем в двух случаях путевки в эту стадию турнира оспорят пары из Казахстана.

    Дневная сессия (начало в 12:00 по Нур-Султану)

    До 57 килограммов: Серик Темиржанов - Руджакран Джунтронг (Таиланд)

    До 75: Аятулла Такижанов - Сумит (Индия)

    До 91: Сагындык Тогамбай - Айбек Оралбай

    Вечерняя сессия (15:00)

    До 63: Санатали Тольтаев - Султан Мусинов

    До 69: Асланбек Шымбергенов - Атичай Фомсап (Таиланд)

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