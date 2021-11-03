Пять казахстанских боксеров выступят в полуфинале ЧМ-2021: расписание боев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полуфинале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде Казахстан представят пять боксеров: Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Серик Темиржанов и Аблайхан Жусупов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Полуфинальные бои пройдут в четверг, 4 ноября. Ниже представлено полное расписание боев казахстанцев.
Дневная сессия (18:00 по времени Нур-Султана)
Первый бой. 48 кг. Темиртас Жусупов — Евгений Кармильчик (Беларусь)
Третий бой. 54 кг. Махмуд Сабырхан — Акаш Кумар (Индия)
Седьмой бой. 67 кг. Аблайхан Жусупов — Севонрец Окадзава (Япония)
Вечерняя сессия (23:00 по времени Нур-Султана)
Второй бой. 51 кг. Сакен Бибосынов — Танарат Саенгфет (Таиланд)
Четвертый бой. 57 кг. Серик Темиржанов — Освель Кабальеро Гарсия (Куба).
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