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Пять казахстанских боксеров выступят в полуфинале ЧМ-2021: расписание боев

3 Ноября 2021 19:23
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Пять казахстанских боксеров выступят в полуфинале ЧМ-2021: расписание боев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полуфинале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде Казахстан представят пять боксеров: Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Серик Темиржанов и Аблайхан Жусупов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Полуфинальные бои пройдут в четверг, 4 ноября. Ниже представлено полное расписание боев казахстанцев.

Дневная сессия (18:00 по времени Нур-Султана)

Первый бой. 48 кг. Темиртас Жусупов — Евгений Кармильчик (Беларусь)

Третий бой. 54 кг. Махмуд Сабырхан — Акаш Кумар (Индия)

Седьмой бой. 67 кг. Аблайхан Жусупов — Севонрец Окадзава (Япония)

Вечерняя сессия (23:00 по времени Нур-Султана)

Второй бой. 51 кг. Сакен Бибосынов — Танарат Саенгфет (Таиланд)

Четвертый бой. 57 кг. Серик Темиржанов — Освель Кабальеро Гарсия (Куба).


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#Соотечественники   #Спорт   #Бокс  
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