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Пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал молодежного ЧА
14 Ноября 2019 21:13
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УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - Пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Азии среди молодежи, который в эти дни проходит в Монголии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национального олимпийского комитета РК.
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Так, в весовой категории до 69 килограммов со своей задачей справился Маргулан Айдарулы. Также продолжает борьбу за награды и Дархан Дуйсебай, выступающий в категории до 64 килограммов. Мухаммедсабыр Базарбайулы вышел в 1/2 финала в категории до 49 килограммов. Гарантировал себе медаль и Бейбарыс Жексен (до 56 килограммов). Азамат Бектас в свою очередь дошел до полуфинала в категории до 75 килограммов.
Ключевые слова: Спорт,
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