17 Мая 2022 01:04

Пять казахстанок выступят в полуфинале ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши провели свои четвертьфинальные бои на чемпионате мира-2022 по боксу в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала сборную Казахстана представляли шесть спортсменок: Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг). В полуфинал из них смогли выйти пять. Единственной четвертьфиналисткой, оставшейся без медали, оказалась дебютантка Гульсая Ержан.

Изначально Казахстан на ЧМ-2022 представляли двенадцать спортсменок, однако еще до четвертьфиналов команда понесла шесть потерь: Назым Кызайбай (50 кг), Римма Волосенко (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Дарига Шакимова (66 кг), Надежда Рябец (75 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Также проиграла казахстанка Ангелина Лукас (52 кг), выступавшая за команду Fair Chance Team под флагом IBA.