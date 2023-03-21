Пять казахстанок выступят сегодня на женском ЧМ-2023 по боксу в Нью-Дели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 21 марта, пять казахстанок выступят на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 14:30 по астанинскому времени, выступят три казахстанки. На ринге А в первой паре Алуа Балкибекова (48 кг) сразится с россиянкой Юлией Чумгалаковой; на ринге Б в пятой паре Карина Ибрагимова (57 кг) встретится с азербайджанкой Махсати Хамзаевой, а девятой парой выступят Аида Абикеева (63 кг) и китаянка Ченьгю Ян.

В вечерней сессии, которая начнется в 18:30 по астанинскому времени, выступят две спортсменки из Казахстана. На ринге Б в шестой паре Римма Волосенко (60 кг) сразится с представительницей Сербии Натальей Садриной, а в одиннадцатой паре Надежда Рябец (66 кг) проведет бой с доминиканкой Марией Моронтой Эрнандес. Прямая трансляция всех боев будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».