11 Мая 2022 09:25
Пять казахстанок выступят сегодня на ЧМ по боксу среди женщин
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция) пройдет очередной соревновательный день с участием казахстанских спортсменок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В дневной сессии, которая стартует в 17:00 по времени Нур-Султана, на ринг выйдут три представительницы сборной Казахстана: Жайна Шекербекова (до 52 кг) сразится с Мелоди Варгас из Пуэрто-Рико, Карина Ибрагимова (до 57 кг) встретится с румынкой Клаудией Нечита, а Аида Абикеева (до 63 кг) будет противостоять алжирской боксерше Имане Хелиф.В вечерней сессии (с 21:00) казахстанка Ангелина Лукас (до 52 кг), выступающая на ЧМ-2022 под флагом IBA в составе «Команды справедливого шанса», будет биться с бразильянкой Каролин де Алмейда, а Надежда Рябец (до 75 кг) поборется за выход в следующий раунд с турецкой спортсменкой Исильдар Бусра.
Прямая трансляция боев будет организована телеканалом Qazsport, а также YouTube-каналом женского ЧМ-2022.
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