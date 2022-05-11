11 Мая 2022 09:25

Пять казахстанок выступят сегодня на ЧМ по боксу среди женщин

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция) пройдет очередной соревновательный день с участием казахстанских спортсменок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дневной сессии, которая стартует в 17:00 по времени Нур-Султана, на ринг выйдут три представительницы сборной Казахстана: Жайна Шекербекова (до 52 кг) сразится с Мелоди Варгас из Пуэрто-Рико, Карина Ибрагимова (до 57 кг) встретится с румынкой Клаудией Нечита, а Аида Абикеева (до 63 кг) будет противостоять алжирской боксерше Имане Хелиф.