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Пять казахстанок сыграют в квалификации «Кубка Президента»
18 Июля 2022 05:14

Пять казахстанок сыграют в квалификации «Кубка Президента»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанки узнали соперниц по матчам турнира серии ITF W60. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Организаторы соревнования предоставили wild card нашим юным спортсменкам.

Айя Нупбай на старте сыграет с Ванг Конг из Гонконга. Дане Байдаулет предстоит сразиться с Чой Джи (Южная Кореря). Жанель Рустемова постарается сломить сопротивление японки Момоко Кабори. Адеми Аманкелди померится силами с Анной Уколовой из России. Софья Чурсина выступит против Екатерины Маклаковой (Россия).

Матчи начнутся в 10:00 в Национальном теннисном центре. Вход бесплатный.
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