Пять казахстанцев пробились в финал ЧМ KWU по киокушинкай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Cегодня во Дворце Единоборств «Жекпе-Жек» стартовал Чемпионат Мира KWU по киокушинкай карате среди мужчин и женщин по весовым категориям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Чемпионат мира проводится в 15 весовых категориях, 9 у мужчин (60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 и свыше 95 килограммов) и в 6 категориях у женщин (50, 55, 60, 65, 70 и свыше 70). Общее количество участников 301 человек из 54 стран мира. Сборную Казахстана на Домашнем Чемпионате представили 30 спортсменов.

Сегодня прошли полуфинальные и четвертьфинальные встречи. В финал вышли пять спортсменов: среди мужчин в весовой категории до 70 кг Еркебулан Бейсембаев, в весе до 85 кг Владимир Артюшин, среди женщин в весовой категории до 50 кг Устюгова Людмила, в весе до 60 кг Екатерина Гурова, в весовой категории до 70 кг в финал также пробилась Алемгуль Сабырхан. Десять спортсменов стали бронзовыми призерами: в весе до 60 кг Темирлан Жанибек, в весовой категории до 75 кг Коваленко Артур, Садвокасов Нурлыхан, в весе до 95 кг Гарас Никита, и до 90 кг Суюнов Мерей, среди женщин в весе до 55 кг в финал вышла Иоанна Белых, в весовой категории до 60 кг Елизавета Липова, до 65 кг Тогызбаева Эльнара, в весовой категории свыше 70 кг Жаксыбаева Ажар и Бочина Лидия.

Финальные встречи состоятся завтра 8 декабря в 16.00 во Дворце спорта «Жекпе-Жек».

Организаторы чемпионата - Ассоциация боевых искусств Казахстана, Международная ассоциация Kyokushin World Union. Согласно правилам KWU, в каждой весовой категории от одной страны выступает только один спортсмен, за исключением принимающей страны, Казахстан имеет право заявить двойной состав участников.