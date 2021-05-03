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Пять исков предъявил Комитет государственного оборонного заказа отечественным производителям

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
3 Мая 2021, 10:19
Пять исков предъявил Комитет государственного оборонного заказа отечественным производителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов ответил на депутатский запрос касательно исков Комитета государственного оборонного МИИР РК к отечественным производителям продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Генеральной прокуратурой рассмотрен депутатский запрос относительно обращения Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее - Комитет) в суд с исками к отечественным производителям продукции государственного оборонного заказа. Споры между Комитетом и указанными предприятиями вытекают из гражданско-правовых отношений и подведомственны суду (ч.2 ст.23 ГПК). В соответствии с п.1 ст.1 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей» (далее – Конституционный закон) заявления и жалобы, подлежащие разрешению в порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены никакими другими органами и должностными лицами», - написал Гизат Нурдаулетов в своем ответе.

По его словам, при осуществлении надзора прокуратура не подменяет функции иных государственных органов (п.6 ст.6 Закона «О прокуратуре»).

«Иски предъявлены на основании заключения военного представительства Министерства обороны о завышении стоимости оказанных по заказу Комитета услуг (выполненных работ). На сегодняшний день Комитетом предъявлено пять исков, все они находятся в производстве судов г. Нур-Султана. По одному из них (о взыскании с ТОО «Kazakhstan Paramount Engineering» 5,6 млн тенге) решением специализированного межрайонного экономического суда г.Нур-Султан от 25 февраля 2021 года в удовлетворении иска отказано», - сообщил Генеральный прокурор.


Байзакова Гульмира (03.05.2021 10:09):

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