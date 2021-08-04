Пять iPhone12 разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане продолжается еженедельный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Пятый розыгрыш ещё пяти iPhone12 и других ценных призов пройдет в прямом эфире 7 августа (суббота) на страницах акимата г. Нур-Султан в соцсетях (Facebook, YouTube). Участие в 5-ом розыгрыше примут вакцинированные в период с 31 июля по 6 августа (включительно). В розыгрышах участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно.

Розыгрыши ценных призов акиматом города за счёт спонсоров проводятся еженедельно.

Помимо данного еженедельного розыгрыша, среди вакцинированных с 28 июля по 6 августа (включительно) будут разыграны три iPhone12. В данном розыгрыше участие примут вакцинированные в торговых комплексах – «Абу Даби Плаза», «Керуен», «Сарыарка» и закреплённых за ними организациях ПМСП - городские поликлиники №2, 9 и 14. Прямой эфир данного розыгрыша также пройдёт 7 августа.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов.

Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%.