Пять игроков из ТОП-10 сыграют на турнире ATP 500 Astana Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен список игроков хардового турнира ATP 500 в столице Казахстана, который пройдёт с 1 по 9 октября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Заявочный лист возглавляют первый номер рейтинга теннисистов-профессионалов Даниил Медведев, Карлос Алькарас (№4 АТР), Стефанос Циципас (№5 АТР), Феликс Оже-Альяссим (№8 АТР), Хуберт Хуркач (№10 АТР).

В столице Казахстана также сыграют: Андрей Рублёв (№11 АТР), Янник Синнер (№13 АТР), Диего Шварцман (№16 АТР), Роберто Баутиста Агут (№18 АТР), Григор Димитров (№19 АТР), Гаэль Монфис (№24 АТР), а также победители турниров Большого шлема - Марин Чилич и Стэн Вавринка.

Отметим, что сеянные игроки начинают играть с первого круга.

Честь Казахстана на престижном турнире будут защищать Александр Бублик, Михаил Кукушкин (WC), в парном разряде - Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Фото: ktf.kz











