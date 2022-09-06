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    09:31, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пять игроков из ТОП-10 сыграют на турнире ATP 500 Astana Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен список игроков хардового турнира ATP 500 в столице Казахстана, который пройдёт с 1 по 9 октября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Заявочный лист возглавляют первый номер рейтинга теннисистов-профессионалов Даниил Медведев, Карлос Алькарас (№4 АТР), Стефанос Циципас (№5 АТР), Феликс Оже-Альяссим (№8 АТР), Хуберт Хуркач (№10 АТР).

    В столице Казахстана также сыграют: Андрей Рублёв (№11 АТР), Янник Синнер (№13 АТР), Диего Шварцман (№16 АТР), Роберто Баутиста Агут (№18 АТР), Григор Димитров (№19 АТР), Гаэль Монфис (№24 АТР), а также победители турниров Большого шлема - Марин Чилич и Стэн Вавринка.

    Отметим, что сеянные игроки начинают играть с первого круга.

    Честь Казахстана на престижном турнире будут защищать Александр Бублик, Михаил Кукушкин (WC), в парном разряде - Андрей Голубев и Александр Недовесов.


    Фото: ktf.kz




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