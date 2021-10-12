РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:25, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пять голов домашних животных погибли за сутки под колесами поезда в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера на перегоне «Егиз-Кызыл – Алтынколат» пассажирский поезд сообщением «Нур-Султан – Семей» совершил наезд на двух лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    «Еще два наезда произошли на перегоне «Кулакшино – Алайгыр» и на станции Отар. Под пассажирские поезда «Алматы – Костанай» и «Алматы 2 – Шымкент» попали две коровы.

    На перегоне «Токибай – Екибастуз-3» грузовым поездом была сбита еще одна лошадь. Также на перегоне «Маралды – Шарбакты» машинист грузового поезда успел применить экстренное торможение и предотвратил наезд на КРС», - уточнили в пресс-службе ведомства.

    По всем вышеуказанным фактам в отношении владельцев животных составлены административные протоколы по ч.1 ст. 559 КРКоАП (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог).

    «С начало текущего года было зарегистрировано 2 032 фактов экстренного торможения, из них по причине нахождения на железнодорожном полотне скота – 1 527.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Транспорт КТЖ Животные Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!