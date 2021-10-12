Пять голов домашних животных погибли за сутки под колесами поезда в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера на перегоне «Егиз-Кызыл – Алтынколат» пассажирский поезд сообщением «Нур-Султан – Семей» совершил наезд на двух лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«Еще два наезда произошли на перегоне «Кулакшино – Алайгыр» и на станции Отар. Под пассажирские поезда «Алматы – Костанай» и «Алматы 2 – Шымкент» попали две коровы.

На перегоне «Токибай – Екибастуз-3» грузовым поездом была сбита еще одна лошадь. Также на перегоне «Маралды – Шарбакты» машинист грузового поезда успел применить экстренное торможение и предотвратил наезд на КРС», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По всем вышеуказанным фактам в отношении владельцев животных составлены административные протоколы по ч.1 ст. 559 КРКоАП (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог).

«С начало текущего года было зарегистрировано 2 032 фактов экстренного торможения, из них по причине нахождения на железнодорожном полотне скота – 1 527.