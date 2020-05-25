+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: 27 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пять фактов работы кафе вечером во время карантина выявили в Павлодарской области

25 Мая 2020 12:38
Поделиться:
Пять фактов работы кафе вечером во время карантина выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Эти случаи выявили полиция и эпидемиологии, которые провели совместный рейд по предприятиям общепита на предмет соблюдения ими требований властей в период карантина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими совместно с представителями СЭС и местных исполнительных органов в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу осуществлена проверка режима работы объектов общественного питания (кафе, ресторанов). Как выяснилось, не всеми увеселительными заведениями соблюдаются требования: в результате проверок выявлено пять фактов функционирования кафе после 21:00», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Например, в Павлодаре полиция обнаружила, что работало кафе «Алтай» на центральной улице Сатпаева в 22:00, и в заведении находились 15 посетителей. В 22:45 работало кафе «Альфа-Т» на улице Малайсары батыра, там на момент проверки находились восемь посетителей.
«Аналогичные нарушения допущены и в столовой «Береке» по улице Ломова, в кафе «Сенатра» по улице Машхура Жусупа и кафе «Космос» по улице Момышлы в городе Аксу.
По всем фактам в отношении владельцев возбуждены административные производства по статье 462 части третьей «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции».
Материалы направлены в суд. Постановлением главного санитарного врача Павлодарской области от 18 мая 2020 года разрешена работа объектов общественного питания с 8:00 до 21:00 с ограничением количества посетителей не более 30 человек одновременно.

фото: firestock.ru
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив