Пять фактов работы кафе вечером во время карантина выявили в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Эти случаи выявили полиция и эпидемиологии, которые провели совместный рейд по предприятиям общепита на предмет соблюдения ими требований властей в период карантина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Полицейскими совместно с представителями СЭС и местных исполнительных органов в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу осуществлена проверка режима работы объектов общественного питания (кафе, ресторанов). Как выяснилось, не всеми увеселительными заведениями соблюдаются требования: в результате проверок выявлено пять фактов функционирования кафе после 21:00», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.
Например, в Павлодаре полиция обнаружила, что работало кафе «Алтай» на центральной улице Сатпаева в 22:00, и в заведении находились 15 посетителей. В 22:45 работало кафе «Альфа-Т» на улице Малайсары батыра, там на момент проверки находились восемь посетителей.
«Аналогичные нарушения допущены и в столовой «Береке» по улице Ломова, в кафе «Сенатра» по улице Машхура Жусупа и кафе «Космос» по улице Момышлы в городе Аксу.
По всем фактам в отношении владельцев возбуждены административные производства по статье 462 части третьей «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции».
Материалы направлены в суд. Постановлением главного санитарного врача Павлодарской области от 18 мая 2020 года разрешена работа объектов общественного питания с 8:00 до 21:00 с ограничением количества посетителей не более 30 человек одновременно.
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