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    23:48, 01 Май 2021 | GMT +6

    Пять единиц оружия сдал в полицию житель ВКО

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    КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане 35-летний житель Катон-Карагайского района сдал в полицию пять единиц оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции ВКО.

    На днях в отдел полиции Катон-Карагайского района обратился мужчина и добровольно сдал арсенал оружия. Результаты судебно-баллистической экспертизы показали, что это огнестрельные гладкоствольными, охотничьи оружия (32 калибра - 4 штуки, 16 калибра - 1), пригодные для производства выстрелов.

    Со слов мужчины, оружия в марте текущего года он нашел на территории участка одного из сел Катон-Карагайского района.

    «Составом комиссии по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов жителю Катон-Карагайского района за добровольно сданные оружия будет выплачено более 300 тысяч тенге. Таким образом, за 10 дней в ходе проведения акции добровольной сдачи незарегистрированного оружия и боеприпасов по области принято от населения 136 единиц оружия (нарезного – 20 и гладкоствольного – 116), на общую сумму более 8,5 млн тенге, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Напомним, что с 20 апреля текущего года на территории ВКО проходит республиканская акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Общество Безопасность Правоохранительные органы
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