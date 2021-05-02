Пять единиц оружия сдал в полицию житель ВКО

КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане 35-летний житель Катон-Карагайского района сдал в полицию пять единиц оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции ВКО.

На днях в отдел полиции Катон-Карагайского района обратился мужчина и добровольно сдал арсенал оружия. Результаты судебно-баллистической экспертизы показали, что это огнестрельные гладкоствольными, охотничьи оружия (32 калибра - 4 штуки, 16 калибра - 1), пригодные для производства выстрелов.

Со слов мужчины, оружия в марте текущего года он нашел на территории участка одного из сел Катон-Карагайского района.

«Составом комиссии по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов жителю Катон-Карагайского района за добровольно сданные оружия будет выплачено более 300 тысяч тенге. Таким образом, за 10 дней в ходе проведения акции добровольной сдачи незарегистрированного оружия и боеприпасов по области принято от населения 136 единиц оружия (нарезного – 20 и гладкоствольного – 116), на общую сумму более 8,5 млн тенге, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Напомним, что с 20 апреля текущего года на территории ВКО проходит республиканская акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.