+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пять единиц оружия изъяли у сельчан в СКО

19 Января 2022 21:20
Поделиться:
Пять единиц оружия изъяли у сельчан в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли у жителей региона пять единиц незаконно хранящегося оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
50 единиц оружия изъяли акмолинские полицейские за четыре дня
Преступная группа совершала вооруженные налеты на частные дома в Алматы Незаконное оружие изъяли у жителей Павлодарской области Оружейный арсенал обнаружили полицейские Акмолинской области

По информации пресс-службы департамента полиции, за хранение незарегистрированного оружия предусмотрен штраф в размере 60 тысяч тенге.

Протоколы полицейские составили в отношении двух жителей района М.Жумабаева, которые не зарегистрировали гладкоствольные ружья. У жителя Кызылжарского района стражи порядка обнаружили незарегистрированное охотничье ружье. Сельчанин объяснил, что нашел его летом у реки, однако в полицию об этом не сообщил и оружие не сдал. Еще одно ружье изъяли у жителя Есильского района. Он объяснил, что оно досталось от друга много лет назад.

Полицейские напомнили, что добровольная сдача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ освобождает граждан от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
50 единиц оружия изъяли акмолинские полицейские за четыре дня
Преступная группа совершала вооруженные налеты на частные дома в Алматы
Незаконное оружие изъяли у жителей Павлодарской области
Оружейный арсенал обнаружили полицейские Акмолинской области
Популярное
1 Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
2 Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
3 Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
4 Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
5 Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
6 Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Читайте также
Двух разыскиваемых уголовных преступников задержали акмолинские полицейские
Аким СКО: К проектированию домов надо привлекать молодых и креативных специалистов
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив