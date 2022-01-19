Пять единиц оружия изъяли у сельчан в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли у жителей региона пять единиц незаконно хранящегося оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за хранение незарегистрированного оружия предусмотрен штраф в размере 60 тысяч тенге.

Протоколы полицейские составили в отношении двух жителей района М.Жумабаева, которые не зарегистрировали гладкоствольные ружья. У жителя Кызылжарского района стражи порядка обнаружили незарегистрированное охотничье ружье. Сельчанин объяснил, что нашел его летом у реки, однако в полицию об этом не сообщил и оружие не сдал. Еще одно ружье изъяли у жителя Есильского района. Он объяснил, что оно досталось от друга много лет назад.

Полицейские напомнили, что добровольная сдача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ освобождает граждан от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.