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Пять единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Нур-Султана

6 Августа 2021 21:52
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Пять единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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За текущий период 2021 года, по информации оперативного отдела учреждения ЕЦ-166/1 департамента УИС по городу Нур-Султану, сотрудниками управления полиции района Байконур и департамента полиции города Нур-Султана изъято пять единиц огнестрельного оружия.

По оперативным данным, на крыше частного дома №97а, расположенного по улице Баянауыл, изъят травматический пистолет и четыре патрона к нему, фигурирующий в уголовном деле по ст. 99 УК РК «Убийство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по улице Культегин у 22-летнего мужчины при личном обыске был изъят обрез охотничьего ружья 16-го калибра. В этот же день по улице Иманова в автомобиле, принадлежащем 22-летнему жителю, обнаружен травматический пистолет.

Обрез охотничьего ружья ИЖ-58 изъят в ходе личного обыска у 56-летнего гражданина. В районе Центрального рынка по шоссе Алаш у 40-летнего мужчины изъят обрез охотничьего ружья ИЖ-58МА.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 287 ч.2 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».


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#Нур-Султан   #МВД РК   #Общество  
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