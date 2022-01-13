Пять двоен родились за десять дней в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году родились уже пять двоен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что пять двоен появились на свет с 4-го по 13-е января в областном перинатальном центре. Всего шесть мальчиков и четыре девочки. Состояние у всех удовлетворительное.

Первых двойняшек, которые родились 4-го и 7-го января, уже выписали домой.

«Две мамочки – жительницы Петропавловска, две – из Айыртауского района и одна из Тайыншинского», - добавили в пресс-службе.

За весь прошлый год в регионе родились 58 двойняшек и одна тройня. В 2020-м году двойняшек было еще больше – 68, тройня – одна.

Всего с начала этого года в Северо-Казахстанской области на свет появились 143 ребенка. Ранее мы рассказывали, что 10 малышей родились в областном перинатальном центре в новогоднюю ночь. Первым новорожденным в 2022-м году была девочка.