+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пять двоен родились за десять дней в СКО

13 Января 2022 18:46
Поделиться:
Пять двоен родились за десять дней в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году родились уже пять двоен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Диплом университета Аризоны смогут получить студенты вуза СКО
Глава полиции СКО: усиленная охрана порядка продолжится В СКО растет число инфицированных коронавирусом Как защититься от кори и коклюша – санврачи СКО

В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что пять двоен появились на свет с 4-го по 13-е января в областном перинатальном центре. Всего шесть мальчиков и четыре девочки. Состояние у всех удовлетворительное.

Первых двойняшек, которые родились 4-го и 7-го января, уже выписали домой.

«Две мамочки – жительницы Петропавловска, две – из Айыртауского района и одна из Тайыншинского», - добавили в пресс-службе.

За весь прошлый год в регионе родились 58 двойняшек и одна тройня. В 2020-м году двойняшек было еще больше – 68, тройня – одна.

Всего с начала этого года в Северо-Казахстанской области на свет появились 143 ребенка. Ранее мы рассказывали, что 10 малышей родились в областном перинатальном центре в новогоднюю ночь. Первым новорожденным в 2022-м году была девочка.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Диплом университета Аризоны смогут получить студенты вуза СКО
Глава полиции СКО: усиленная охрана порядка продолжится
В СКО растет число инфицированных коронавирусом
Как защититься от кори и коклюша – санврачи СКО
Популярное
1 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
2 Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
3 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
4 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
5 Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
6 9122 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Читайте также
Диплом университета Аризоны смогут получить студенты вуза СКО
Глава полиции СКО: усиленная охрана порядка продолжится
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
9122 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив