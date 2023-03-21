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Пять домов подтоплено в селе Каратал Актюбинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
21 Марта 2023, 00:18
Пять домов подтоплено в селе Каратал Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова комиссия по оценке ущерба от паводка приступила к обследованию домов и дворовых территорий в поселке Каратал Уилского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По предварительным данным в населенном пункте оказались подтоплены 5 домов и 25 дворов.

В акимате напомнили, что руководство региона принимает все меры по оказанию необходимой помощи семьям, пострадавшим в результате паводков в поселке Кобда Кобдинского района и поселке Каратал Уилского района. Для пострадавших от паводка в Кобдинском районе Актюбинской области построят 24 дома.

«На территории области продолжаются противопаводковые мероприятия: с 14 по 19 марта откачано 475 036 кубометров талых вод, уложено 29 333 штуки мешкотары, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 3600 м, завезено 14 637 кубометров инертного материала, возведена временная дамба протяженностью 325 метров, вывезено 593 550 тысяч кубометров снега», - сообщили в акимате области.
17 марта из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало подпора воды в западной части населенного пункта, в результате чего произошел размыв обваловки.
Актюбинская область   Паводок  
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