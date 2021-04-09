Пять дней разыскивают молодую девушку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и волонтеры ищут пропавшую без вести молодую девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции, 22-летняя Елизавета Матюхина вышла из дома, расположенного по улице Уалиханова в Петропавловске, около полудня 3 апреля и исчезла. До настоящего времени ничего о ее местонахождении неизвестно.

Криминальная полиция распространила ориентировку: худощавого телосложения, рост около 166 см, волосы каштановые, длинные, глаза карие. Была одета в куртку с капюшоном черного цвета, штаны темно-синего цвета, галоши синего цвета.

Фотографии пропавшей по городу расклеивают волонтеры.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о девушке, полицейские просят сообщить по телефонам: 8(7152) 39-48-37, 39-48-07, 8-747-559-70-71 или на номер 102.