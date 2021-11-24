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    14:14, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пять девушек предоставляли интимные услуги в гостинице Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пять девушек предоставляли интимные услуги в гостинице Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За предоставление интимных услуг за денежное вознаграждение были задержаны пять девушек в возрасте от 20 до 30 лет. «Трудились» они в одной из гостиниц города Павлодара, расположенного по улице Камзина.

    «У каждой заранее заготовленная «легенда» о несчастной любви, голодных детях и больных родителях – истории тех, кто пошел на такой шаг, практически всегда одинаковы», – рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В отношении девушек составили административные протоколы по статье 449 КоАП РК. Оперативно-профилактическое мероприятие «Stop-Трафик», стартовавшее 22 ноября продолжится до 1 декабря.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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