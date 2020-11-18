Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Пятьдесят новых избирательных участков образовано с начала года в столице

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Ноября 2020, 17:46
Пятьдесят новых избирательных участков образовано с начала года в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 354 избирательных комиссии: 5 территориальных и 349 участковых, в том числе 66 участковых избирательных комиссий при представительствах Республики Казахстан за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

С начала года образованы 50 новых избирательных участков. Об этом в ходе брифинга рассказала председатель городской избирательной комиссии города Нур-Султана Бахыт Бектемисова.

«Я хочу остановиться на немаловажном моменте избирательного процесса – открепительных удостоверений на право голосования. При перемене избирателем места своего пребывания и по предъявлении документа, удостоверяющего личность, избирательная комиссия выдает его представителю по доверенности открепительное удостоверение на право голосования.

Открепительные удостоверения не выдаются желающим участвовать в голосовании в другом избирательном округе по выборам депутата маслихата, либо на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются и также дубликаты не выдаются. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18:00 по местному времени предшествующему дню выборов», – рассказала в ходе брифинга Бахыт Бектемисова.

Напомним, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 21 октября 2020 года, дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Ограничений по проведению выборов депутатов маслихатов одновременно с выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан нет. В этой связи постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 21 октября 2020 года очередные выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан назначены на 10 января 2021 года. Совмещенная кампания – это экономия бюджета и уменьшение социальных контактов, что обоснованно в условиях пандемии, отмечают в ЦИК.


Астана   Акимат   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом