22 Июня 2022 02:18

Пятьдесят казахстанцев участвуют в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Olympic.kz представил результаты соревновательного дня казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

Пловец Айбек Камзенов не смог попасть в число 16 сильнейших, для того, чтобы пройти в полуфинал мирового первенства на дистанции 50 метров брассом. Казахстанец преодолел это расстояние за 28,7 секунды, заняв итоговое 35 место.

В артистическом плаванье микс-дуэт Эдуарда Ким и Жаклин Якимовой занял седьмое место, показав результат 79.2599 балла.

Комбинированная группа остановилась также на седьмой строчке, в произвольном соло Карина Магрупова стала 12-й.

В групповом этапе женский соревнований по водному поло Казахстан сыграл против Австралии. Счет составил 6:19 в пользу оппоненток.

Турнир пройдет с 17 июня по 3 июля. Спортсмены со всего мира разыграют 74 комплекта медалей по плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду и артистическому плаванию.

От Казахстана на мировое первенство отправились 50 атлетов.