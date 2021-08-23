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Пять человек задержаны за подделку паспортов вакцинации в ВКО

23 Августа 2021 12:50
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Пять человек задержаны за подделку паспортов вакцинации в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сразу пять человек, среди которых врачи и посредники, задержаны в ВКО. Они причастны к незаконному изготовлению и продаже паспортов вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На этот раз в Усть-Каменогорске в поле зрения полиции попали двое врачей поликлиники и трое гражданских лиц, которые за определенное денежное вознаграждение предоставляли отдельным гражданам эти услуги, без фактического прохождения процедуры вакцинирования. За данный медицинский документ, который, к слову, официально регистрировался в базе данных, гражданам необходимо было передать посредникам 20 тысяч тенге и копии своих удостоверений личности. При этом посещать медицинское учреждение даже вовсе и не требовалось. Каждый из посредников оставлял себе по 2-3 тысячи тенге, а далее основная их часть «доходила» уже до врачей.

Следствие сейчас выясняет, с какого времени действовала эта схема и сколько людей получили паспорта вакцинации фиктивным способом. Сами медицинские работники утверждают, что подобным формальным методом они успели выдать «паспорта вакцинации» только 20 гражданам, но это количество по мнению органа расследования может оказаться значительно больше.

– Действиям медицинских работников и лиц, оказывающих им содействие, будет дана соответствующая процессуальная оценка в рамках осуществляемого досудебного расследования по статье 385 УК РК. В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются и допрашиваются все граждане, которые успели получить подобным фиктивным и незаконным способом данные паспорта вакцинации, – отметил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

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#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК   #Вакцинация   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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