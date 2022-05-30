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Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане
30 Мая 2022 09:59

Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 1,

в городе Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 745 случаев.


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