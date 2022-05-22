10:42
22 Мая 2022 10:07
Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 305 691 случай, из них:
в городе Алматы – 3,
в городе Шымкенте – 2.
Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 11 человек за сутки.
Из них:
в городе Нур-Султане - 6,
в городе Алматы - 5,
Всего в стране выздоровели 1 291 949 человек от COVID-19.
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