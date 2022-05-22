22 Мая 2022 10:07

Пять человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 305 691 случай, из них:

в городе Алматы – 3,

в городе Шымкенте – 2.

Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 11 человек за сутки.

Из них:

в городе Нур-Султане - 6,

в городе Алматы - 5,

Всего в стране выздоровели 1 291 949 человек от COVID-19.