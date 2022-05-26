26 Мая 2022 10:25

Пять человек заболели и двое выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 715 случаев, из них: в городе Нур-Султане – один, в городе Алматы – три, в Костанайской области – один.

Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане два человека. Один из них в городе Алматы, в Восточно-Казахстанской области – один.

«Всего в стране выздоровели 1 млн 291 тыс. 962 казахстанца от COVID-19», - говорится в публикации МВК на официальном Telegram-канале.