10:19
17 Мая 2022 10:00
Пять человек заболели COVID-19 в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК.
В городе Нур-Султане – 4,
в городе Алматы – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 654 случая.
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