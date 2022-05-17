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Пять человек заболели COVID-19 в Казахстане за сутки
17 Мая 2022 10:00

Пять человек заболели COVID-19 в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК.

В городе Нур-Султане – 4,

в городе Алматы – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 654 случая.

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