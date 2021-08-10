Пять человек утонули за неделю в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За минувшую неделю в Акмолинской области произошло пять несчастных случаев на воде. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, из пяти происшествий четыре произошли в запрещенных и необорудованных местах для купания и лишь одно - в установленном месте для купания на зоне отдыха. Из пяти утонувших четверо - жители Нур-Султана.

Так, 2 августа в села Бирсуат района Биржан сал приблизительно в 21:00 часов местный житель сообщил родителям о том, что на водоеме видел стоящего по пояс в воде плотины их 15-летнего сына. Прибыв на место, родители обнаружили только обувь. На месте происшествия были организованы поиски МИО, РОП, ОЧС района Биржан сал, было даже направлено водолазное отделение департамента. И лишь 4 августа тело ребенка было найдено.

«Также 2 августа в Целиноградском районе возле села Ыбырай Алтынсарина в заброшенном карьере утонул 19-летний житель города Нур-Султана, который приехал с тремя друзьями купаться и при купании пропал из виду. А 6 августа в Целиноградском районе возле села Косшы на канале Нура-Ишим утонула при купании в необорудованном для купания месте 13-летняя девочка, проживавшая в Нур-Султане. Она приехала на заработки с родителями в этот населенный пункт, пошла с подругой купаться в неустановленном для купания месте и запуталась в зарослях», - рассказал К. Доспаев.

Сразу две трагедии на воде произошли 8 августа. Одна - на территории зоны отдыха Silk Way в Аршалынском районе вблизи аула Жибек Жолы на реке Есиль. Здесь, выйдя из бани, 27-летний житель столицы нырнул в воду и утонул при неизвестных обстоятельствах. В этот же день в Целиноградском районе на реке Есиль вблизи села Талапкер утонула 19-летняя девушка, также проживающая в Нур-Султане, которая прибыла с семьей на рыбалку, начала купаться в необорудованном для купания месте и пропала из виду.

Кроме того, 7 августа в Ерейментауском районе на озере Тениз на надувном матраце унесло ветром двоих детей. Спасать их поплыли отец и дядя со спасательными кругами. Когда все четверо пропали из виду, мать сообщила о произошедшем спасателям. К месту происшествия выехали сотрудники ОЧС, РОП Ерейментауского района, а также сотрудники скорой медицинской помощи. По прибытии было установлено, что дети были спасены и доставлены на берег поплывшими за ними мужчинами. Сотрудниками скорой медицинской помощи был проведен осмотр лиц, ОП Ерейментауского района в отношении матери детей был составлен административный протокол по ст. 364 КоАП в виде предупреждения.

По словам К. Доспаева, на местах, где произошли эти несчастные случаи, установлены запрещающие знаки «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО», однако люди не воспринимают эти ограничения и игнорируют указанные требования.

Наибольшее количество утонувших зарегистрировано в Целиноградском районе, где утонуло семь человек, среди которых двое детей. В Аршалынском районе утонули пять человек, среди них - двое детей, в Бурабайском районе - трое, в Кокшетау, Ерейметауском, Сандыктауском районах по два человека, в Астраханском, Атбасарском, Зерендинском, Шортандинском - по одному человеку, в районе Биржан сал - один несовершеннолетний.

«Несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, на сегодняшний день зарегистрировано 26 фактов гибели людей на воде, из которых пять несовершеннолетних», - резюмировал спикер.

Добавим, что за аналогичный период прошлого года в Акмолинской области утонуло 15 человек.