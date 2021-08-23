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Пять человек утонули в Акмолинской области

23 Августа 2021 20:09
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Пять человек утонули в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за минувшие выходные утонули пять человек, двое из них – несовершеннолетние. Всего за текущий купальный сезон в регионе произошел 31 несчастный случай на воде. Об этом сообщил и.о. руководителя ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам спикера, печальную статистику открыл 21 августа 16-летний подросток, который приехал в гости к родственникам в город Нур-Султан. Родные повезли детей на отдых на реку Есиль вблизи села Талапкер Целиноградского района. Там двое детей зашли в воду, один из них заплыл на середину реки и начал тонуть, второй ребёнок, увидев, стал звать на помощь. По прибытии дяди на место происшествия ребенок уже исчез из вида. Тело было поднято водолазами Нур-Султана.

«В этот же день утонула 13-летняя учащаяся СШ№ 20 города Кокшетау, которая приехала к родителям на каникулы. При прогулке с матерью вдоль реки Жыланды вблизи села Лесное Сандыктауского района девочка хотела намочить ноги и сорвалась в воду, при это мать успела схватить её за руку, но не смогла удержать. О произошедшем женщина сообщила в районный отдел полиции, и побежала в деревню звать на помощь. Тело девочки было поднято местными жителями», - поделился К. Доспаев.

А 22 августа на Кояндинском водохранилище вблизи села Коянды утонула 42-летняя женщина, которая, приехав к подруге на отдых, употребляла спиртные напитки. Увидев надувную лодку у рядом отдыхающей компании, она попросила прокатить её. Женщина отправилась покататься без спасательного жилета в нетрезвом состоянии с хозяином плавсредства, но лодка из-за усиленного ветра опрокинулась. Хозяину лодки удалось выплыть на берег, а женщина, несмотря на то, что умела плавать, утонула.

В этот же день на реке Аксу вблизи города Степногорска утонул 46-летний гражданин, который приехал с сыном и другом на отдых. Он и его друг в состоянии алкогольного опьянения в запрещённом и необорудованном месте начали купаться, во время купания его товарищ поплыл на другой берег, а при возвращении назад в воде обнаружил тело друга без признаков жизни. Вытащив тело на берег, начал оказывать первую медицинскую помощь и вызвал бригаду скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.

Третий несчастный случай в этот день произошёл на реке Есиль вблизи села Талапкер, где утонул 29-летний житель Нур-Султана. Парень приехал с компанией на отдых и один пошел искупаться. По словам его компании, он не подавал признаков, что тонет, и вскоре они потеряли его из виду. Меры по поиску и спасению компания не принимала, так как никто из них не умел плавать.

«На местах, где произошли несчастные случаи, проводились профилактические мероприятия, а также были установлены запрещающие знаки «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО», однако люди не воспринимают эти ограничения и игнорируют указанные требования. Всего за текущий купальный сезон в Акмолинской области утонул 31 человек, что на 9 человек больше по сравнению с прошлым годом, когда за весь купальный сезон утонули 22 человека. Увеличилось и количество погибших на воде детей: в прошлом году – 6, в нынешнем – уже 7», - резюмировал спикер.


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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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