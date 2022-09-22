22 Сентября 2022, 15:00

Пять человек утонули летом в водоемах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Северо-Казахстанской области подвели неутешительные итоги купального сезона. За три летних месяца в воде погибли пять человек, в том числе один ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что с 1 июня по 31 августа спасатели более 2000 раз выезжали на патрулирование опасных водоемов. Удалось спасти 23 человека, в том числе троих детей.

«Несмотря на проводимую работу, произошли пять несчастных случаев на воде. Один человек погиб при падении в водоем, трое – при купании и один - при спасении утопающих. Все факты зарегистрированы на необорудованных для купания и отдыха местах», - отметил Мурат Кангужинов.

Купальный сезон в северном регионе давно закончился, но на водоемы продолжают выезжать любители рыбной ловли. Мурат Кангужинов напомнил, что за последние пять лет во время рыбалки утонули 15 человек.

«Нельзя забывать о правилах безопасности на воде. Важно соблюдать элементарную предосторожность в виде спасательного жилета и трезвого ума», - сказал Мурат Кангужинов.