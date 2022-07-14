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Пять человек убиты в результате вооруженных нападений в Нью-Йорке
14 Июля 2022 13:39

Пять человек убиты в результате вооруженных нападений в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – По данным полиции Нью-Йорка в результате вооруженных нападений в течении четырех часов убиты пять человек в разных районах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Как сообщили в городской полиции, убийства совершены в ночь с 12 на 13 июля между 21:00 и 01:00 часами. Три инцидента произошли в районах Сайпресс-Хиллз, Браунсвилл и Оушен-Хилл в Бруклине и два в районах Фордхэм-Хайтс и Уэйкфилд в Бронксе.

Полицейскими на местах преступлений были обнаружены тела жертв с огнестрельными ранениями в грудь. Пострадавших направили в больницы, но от полученных травм они скончались. Проводится расследование, подозреваемые в стрельбе лица пока не установлены.

По последним данным в этом году в Нью-Йорке произошло 222 убийства, что почти на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.


Фото: s.abcnews.com


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