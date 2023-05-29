Пять человек спасли на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Гидроцикл с привязанным надувным диваном, на котором находились пятеро человек, сломался в 1500 метрах от берега на Капшагайском водохранилище. Им на помощь пришли спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, 28 мая в 15:45 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на северном побережье Капшагайского водохранилища, в районе базы отдыха «Золотые пески», в запрещенном для купания месте, сломался гидроцикл с привязанным надувным диваном, на котором находились пятеро человек - мужчина 1986, женщина 1984, парень 2007, девушка 2006 и девочка 2013 годов рождения.

По прибытию на место происшествия спасателей выяснилось, что люди, катаясь на надувном диване, предмете не предназначенном для плавания, остались в 1500 метрах от берега в связи с неисправностями гидроцикла. Все пятеро были спасены и доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются.

«В отношении родителей приняты меры по привлечению к административной ответственности в виде штрафа согласно 412 статьи КоАП РК. В аварийно- спасательных работах были задействованы 3 спасателя, 1 единица плавсредства ДЧС Алматинской области», - отметили в пресс-службе областного ДЧС.

В ДЧС региона просят отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде.



