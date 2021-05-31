Пять человек спасли из пожара полицейские Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 5 человек спасли из пожара полицейские Кызылорды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

31 мая в 10:23 часов при патрулировании на закрепленной административной территории сотрудники экипажа Буран-5 Аксайского отдела полиции УП города Кызылорды заметили на одной из улиц горящий дом.



Увидев охваченное пламенем жилище, сотрудники экипажа в составе Тастыбаева Бакытжана и Куаныша Адилета незамедлительно разбили окно и проникли в дом. Полицейские вновь и вновь заходили в охваченный огнем дом и один за другим выводили людей на улицу. До прибытия пожарных и бригады скорой помощи полицейские спасли от пожара пятерых жителей, среди которых были ребенок и беременная женщина.



Дополнительно к месту происшествия были направлены сотрудники экипажа Буран-6 и участковые инспекторы участкового пункта полиции №6, которые сразу же оградили территорию.

«Мы сразу вызвали пожарных и скорую помощь, понимали, что счет идет на секунды. Было ясно, что в доме люди. Пока мы не убедились, что все на улице, мы вновь и вновь заходили в горящий дом. Быстро действовали и шли спасать. Спасти жизнь человека в трудной ситуации – наша основная задача. Я не считаю, что мы совершили подвиг. Каждый человек на нашем месте, думаю, поступил бы также», – рассказал Тастыбаев Бакытжан.

Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям устанавливается причина возгорания.