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    16:44, 31 Май 2021 | GMT +6

    Пять человек спасли из пожара полицейские Кызылорды

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 5 человек спасли из пожара полицейские Кызылорды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    31 мая в 10:23 часов при патрулировании на закрепленной административной территории сотрудники экипажа Буран-5 Аксайского отдела полиции УП города Кызылорды заметили на одной из улиц горящий дом.

    Увидев охваченное пламенем жилище, сотрудники экипажа в составе Тастыбаева Бакытжана и Куаныша Адилета незамедлительно разбили окно и проникли в дом. Полицейские вновь и вновь заходили в охваченный огнем дом и один за другим выводили людей на улицу. До прибытия пожарных и бригады скорой помощи полицейские спасли от пожара пятерых жителей, среди которых были ребенок и беременная женщина.

    Дополнительно к месту происшествия были направлены сотрудники экипажа Буран-6 и участковые инспекторы участкового пункта полиции №6, которые сразу же оградили территорию.

    «Мы сразу вызвали пожарных и скорую помощь, понимали, что счет идет на секунды. Было ясно, что в доме люди. Пока мы не убедились, что все на улице, мы вновь и вновь заходили в горящий дом. Быстро действовали и шли спасать. Спасти жизнь человека в трудной ситуации – наша основная задача. Я не считаю, что мы совершили подвиг. Каждый человек на нашем месте, думаю, поступил бы также», – рассказал Тастыбаев Бакытжан.

    Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям устанавливается причина возгорания.


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    Кызылординская область Видео Происшествия Правоохранительные органы
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