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Пять человек спасли из огня карагандинские пожарные

6 Января 2020 14:15
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Пять человек спасли из огня карагандинские пожарные

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники противопожарной службы Караганды спасли из огня 5 человек. Благодаря оперативной работе сотрудников ДЧС удалось ликвидировать 2 пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пожар случился 5 января в доме 55 в 17 микрорайоне города Караганды. На 4 этаже горела 2-комнатная квартира. Квартира была сильно захламлена, во всех комнатах, вплоть до уборной, были разные бытовые приборы, техника, домашние вещи.


Слаженными действиями пожарные спасли с вышерасположенного этажа четырех человек с помощью спасательных колпаков и эвакуировали еще 10 человек. Из-за густого дыма самостоятельно выходить с 5 этажа было невозможно. До спасения одна женщина успела надышаться угарным газом, ее осмотрела бригада скорой помощи на месте, в госпитализации не нуждалась.


Сам хозяин квартиры в момент прибытия находился на улице с различными ожогами 2-3 степени и был госпитализирован в реанимацию.

На место пожара выехали 18 человек личного состава Службы пожаротушения и АСР ДЧС Карагандинской области. На месте работали 3 автоцистерны и 1 автолестница. Принятыми мерами в 23:18 пожар был ликвидирован.

Благодаря качественно проведенной разведке и слаженным действиям личного состава не было допущено гибели людей и распространения огня.


Площадь пожара составила 15 квадратных метров мусора и домашних вещей в коридоре 2-х комнатной квартиры.

По предварительным данным, причиной пожара стал открытый источник возгорания.

Ранее такое же возгорание произошло в поселке Шахан. Сообщение о пожаре поступило в 02:37. Квартира на 2 этаже двухэтажного жилого дома горела открытым пламенем. Было видно издалека, как из окон валит дым. По приезде сначала отключили электричество своими силами, подключились к аппаратам, пока водитель устанавливал автолестницу.

Пожарные нашли мужчину на полу кухни, он получил термические ожоги 2-й степени и надышался угарным газом. Был в сознании, но из-за шока не смог выбраться из квартиры и остался среди огня без защиты. Бойцы незамедлительно вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Также 4 человека были эвакуированы из дома.

Горение происходило на площади 15 квадратных метров. В 03:14 пожар был полностью ликвидирован.


Причина пожара – короткое замыкание сетевого провода удлинителя. На месте работали 13 человек личного состава и были задействованы 3 единицы техники.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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