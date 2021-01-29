Пять человек спасены из снежного заноса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области силами сотрудников ДЧС региона удалось спасти 5 человек из снежного заноса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, аварийно-спасательная операция была проведена в Сарканском районе в 40 км от села Матай, где, согласно поступившей информации, легковой автомобиль попал в снежный занос, 5 пассажиров, находившиеся внутри автотранспорта, нуждались в эвакуации.

«Согласно оперативным данным, 4 сотрудника ДЧС Алматинской области с помощью 1 единицы техники эвакуировали всех оказавшихся в вышеуказанной зоне граждан в с. Матай, никто из них в медицинской помощи не нуждался. Мы просим граждан при выезде из населенного пункта, соблюдать правила предосторожности! Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут Вам в экстремальных ситуациях», - рассказали в ДЧС области.

