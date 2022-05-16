16 Мая 2022 18:49

Пять человек скончались за месяц от рака кожи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на учет поставили семь человек с редкой формой злокачественных новообразований – меланомой кожи. Скончались от этого заболевания пять жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующий поликлиникой онкоцентра Марат Тургунов отметил, что меланома – одна из редких, но одна из самых злокачественных опухолей. Подавляющее большинство больных - в возрасте 30-35 лет.

«В значительном количестве случаев меланома развивается на месте врожденных и приобретенных родимых пятен - невусов, предмеланомных заболеваниях кожи. Только в 28-30% - на неизменной коже. В группу риска входят люди, которые по роду своей профессиональной деятельности большую часть времени находятся под воздействием ультрафиолетовой радиации. Те, кто регулярно проводит отпуск в низких географических широтах - Турции, ОАЭ, Египте, странах средиземноморского побережья. К категории риска можно отнести людей с нарушением пигментации организма, так называемый светлый фенотип, с генетическим детерминированным или приобретенным иммунодефицитом, имеющих родственников, больных меланомой кожи», - проинформировал Марат Тургунов.

К факторам риска относятся длительный прием гормональных препаратов, постоянная механическая травматизация пигментных родимых пятен, наличие родимых пятен размером 1,5 см темной или темно-коричневой окраски, наличие более 50 пигментных родимых пятен любого размера, период беременности и лактации.

«У женщин меланома преимущественно появляется на нижних конечностях, чаще на голени, у мужчин - на туловище, обычно на спине. В возрасте от 6 лет меланома локализуется преимущественно на коже лица. Клиническими признаками активации невуса являются быстрый его рост, появление уплотнения или асимметрии любого участка, покалывание, зуд, жжение, напряжение, любое изменение уровня пигментации невуса, появление покраснения вокруг него, выпадение волос с его поверхности, появление трещин, кровоточивость. При любом из этих симптомов необходимо обратиться к дерматологу или онкологу», - сказал Марат Тургунов.