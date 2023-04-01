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Пять человек скончались в результате ДТП в Алматинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Апреля 2023, 15:51
Пять человек скончались в результате ДТП в Алматинской области Кадр из видео/ t.me/POLICE_of_KZ

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на автодороге Алматы – Кокпек - Коктал. В результате лобового столкновения погибли пять человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По данным полициии, 1 апреля около 08:00 часов водитель авто Audi 100, 43-летний житель Уйгурского района, на 196 км автодороги Алматы – Кокпек - Коктал, выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с Audi С4, под управлением гражданина Б, 1964 г.р.

«В результате ДТП водитель Audi 100 и его 3 пассажира, а также водитель Audi С4 скончались на месте. Четыре пассажира с различными травмами госпитализированы в Центральную районную больницу, расположенную в селе Шонжы», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по ч. 4 ст. 345 УК РК.

Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертных исследований.


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