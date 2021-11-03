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    13:17, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пять человек скончались от коронавируса за сутки в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 145 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, из 145 случаев 13 относятся к бессимптомному носительству. Всего за сутки в регионе провели 1 141 ПЦР-исследование на коронавирус. Положительным оказался каждый восьмой анализ.

    Коронавирус выявили у жителей Петропавловска и 11 районов области. Только в Тимирязевском и Акжарском не зарегистрировали за минувшие сутки новых случаев инфицирования.

    В инфекционные стационары госпитализировали 728 человек. Загруженность составляет 41%. В реанимации находится 51 человек. Коечный фонд реанимаций загружен на 42%.

    Скончались за сутки пять человек. Общее число летальных случаев достигло 304. Ранее в управлении здравоохранения отмечали, что до середины июля в регионе смертность от коронавируса была низкой. Ситуация кардинально изменилась за последние три месяца.

    Всего в октябре зарегистрировали 4 170 случаев инфицирования коронавирусом. Это почти в два раза больше, по сравнению с сентябрем, и на 311 случаев меньше, нежели в августе. За два дня ноября выявили 282 инфицированных.

    Общее число инфицированных по области достигло 29 090. Выздоровели 25 735 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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